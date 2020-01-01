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Dimensity 800 против A12 Bionic

Dimensity 800
Dimensity 800
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Apple A12 Bionic
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 321K
  • На 25% выше частота процессора (2490 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 800
545
A12 Bionic +108%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 800
2201
A12 Bionic +34%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 800
321314
A12 Bionic +26%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC4 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер 4 4
FLOPS - 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800 -

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Комментарии

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