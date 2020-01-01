Dimensity 800 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
95
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 800
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 321K
- На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
545
A14 Bionic +194%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
2201
A14 Bionic +88%
4133
AnTuTu Benchmark 8
321314
A14 Bionic +80%
579122
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC4
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 800
|-
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