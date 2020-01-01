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Dimensity 800 против A14 Bionic

Dimensity 800
Dimensity 800
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 321K
  • На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 800
545
A14 Bionic +194%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 800
2201
A14 Bionic +88%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 800
321314
A14 Bionic +80%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер 4 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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