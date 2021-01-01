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Dimensity 800 против Kirin 710

Dimensity 800
VS
Kirin 710
Dimensity 800
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800 (с графикой Mali-G57 MC4) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 800
vs
Kirin 710

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 800
н/д
Kirin 710
203952
CPU - 70160
GPU - 32918
Memory - 40008
UX - 59919
Total score - 203952
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 800 +56%
516
Kirin 710
330
Multi-Core Score
Dimensity 800 +47%
1900
Kirin 710
1291
Image compression 121 Mpixels/s 83.95 Mpixels/s
Face detection 19 images/s 11.7 images/s
Speech recognition 39 words/s 24 words/s
Machine learning 31.9 images/s 17.1 images/s
Camera shooting 21.3 images/s 9.81 images/s
HTML 5 2.66 Mnodes/s 1.74 Mnodes/s
SQLite 682.7 Krows/s 454.55 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Low]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 56 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC4 Mali-G51 MP4
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS - 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6873 Hi6260
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800 Сайт HiSilicon Kirin 710

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