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Dimensity 800 против Kirin 9000

Dimensity 800
Dimensity 800
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800 (с графикой Mali-G57 MC4) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 309K
  • На 56% выше частота процессора (3130 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 800
542
Kirin 9000 +66%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 800
2156
Kirin 9000 +49%
3220
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 800
309438
Kirin 9000 +71%
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC4 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 650 МГц -
Ядер 4 24
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800 -

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