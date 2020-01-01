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Dimensity 800 против Kirin 950

Dimensity 800
Dimensity 800
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800 (с графикой Mali-G57 MC4) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 800 +59%
548
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 800 +71%
2214
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 800 +83%
317669
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC4 Mali-T880 MP4
Архитектура Valhall Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS - 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800 -

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Комментарии

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