Dimensity 800 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800 (с графикой Mali-G57 MC4) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 612K vs 313K
- На 50% выше частота процессора (3000 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|GPU
|-
|212809
|Total score
|313868
|612590
GeekBench 5
Single-Core Score
543
Dimensity 1200 +68%
911
Multi-Core Score
2187
Dimensity 1200 +49%
3252
Игры
|PUBG Mobile
|-
|68 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|71 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|88 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|TDP
|10 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC4
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|9
|Шейдерных блоков
|64
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 800
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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