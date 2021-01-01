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Dimensity 800 против Dimensity 1200

Dimensity 800
VS
Dimensity 1200
Dimensity 800
Dimensity 1200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800 (с графикой Mali-G57 MC4) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 612K vs 313K
  • На 50% выше частота процессора (3000 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 800
vs
Dimensity 1200

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 800
313868
Dimensity 1200 +95%
612590
GPU - 212809
Total score 313868 612590
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 800
2187
Dimensity 1200 +49%
3252

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 68 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 71 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 88 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800 и Dimensity 1200

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC4 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 64 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800 Сайт MediaTek Dimensity 1200

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Комментарии

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