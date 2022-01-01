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Dimensity 8000 против Kirin 9000

Dimensity 8000
VS
Kirin 9000
Dimensity 8000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8000 (с графикой Mali-G610 MC6) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8000
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 9 – 820K vs 768K
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • На 14% выше частота процессора (3130 против 2750 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8000
vs
Kirin 9000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8000 +7%
820817
Kirin 9000
768151
CPU 197563 194527
GPU 315470 280796
Memory 149037 146761
UX 158160 140303
Total score 820817 768151
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 56%
Graphics test - 36 FPS
Score - 6036

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 81 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 58 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8000 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.75 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2750 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall 3 Valhall 2
Вычислительных блоков - 24
Шейдерных блоков - 384
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8000 Сайт HiSilicon Kirin 9000

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