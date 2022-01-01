Dimensity 8000 против Dimensity 1100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8000 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8000
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 820K vs 659K
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 6% выше частота процессора (2750 против 2600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|197563
|169982
|GPU
|315470
|234468
|Memory
|149037
|116156
|UX
|158160
|137275
|Total score
|820817
|659031
GeekBench 5
Single-Core Score
871
Multi-Core Score
3300
|Image compression
|-
|180.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.35 images/s
|Speech recognition
|-
|51.5 words/s
|Machine learning
|-
|57.15 images/s
|Camera shooting
|-
|36.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.91 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1010.2 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|23 FPS
|Score
|-
|3981
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|68 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|83 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|48 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8000 и Dimensity 1100
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.75 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2750 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|9
|Шейдерных блоков
|-
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6891Z/CZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8000
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
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