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Dimensity 8000 против Dimensity 1100

Dimensity 8000
VS
Dimensity 1100
Dimensity 8000
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8000 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8000
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 820K vs 659K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 6% выше частота процессора (2750 против 2600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8000
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8000 +25%
820817
Dimensity 1100
659031
CPU 197563 169982
GPU 315470 234468
Memory 149037 116156
UX 158160 137275
Total score 820817 659031
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 180.5 Mpixels/s
Face detection - 29.35 images/s
Speech recognition - 51.5 words/s
Machine learning - 57.15 images/s
Camera shooting - 36.75 images/s
HTML 5 - 3.91 Mnodes/s
SQLite - 1010.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 23 FPS
Score - 3981

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 48 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8000 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.75 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2750 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Январь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6891Z/CZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8000 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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