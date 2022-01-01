Dimensity 8000 против Dimensity 1100 VS Dimensity 8000 Dimensity 1100 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8000 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8000 Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 820K vs 659K

Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже

На 6% выше частота процессора (2750 против 2600 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8000 +25% 820817 Dimensity 1100 659031 CPU 197563 169982 GPU 315470 234468 Memory 149037 116156 UX 158160 137275 Total score 820817 659031

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8000 н/д Dimensity 1100 871 Multi-Core Score Dimensity 8000 н/д Dimensity 1100 3300 Image compression - 180.5 Mpixels/s Face detection - 29.35 images/s Speech recognition - 51.5 words/s Machine learning - 57.15 images/s Camera shooting - 36.75 images/s HTML 5 - 3.91 Mnodes/s SQLite - 1010.2 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8000 н/д Dimensity 1100 3981 Stability - 99% Graphics test - 23 FPS Score - 3981

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 58 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[High] Fortnite - 27 FPS

[High] Shadowgun Legends - 68 FPS

[Ultra] World of Tanks Blitz - 83 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 48 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Oppo Realme Q3 Pro

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8000 и Dimensity 1100

Центральный процессор Архитектура 4x 2.75 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2750 МГц 2600 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 5 нм 6 нм TDP - 10 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9 Архитектура Valhall 3 Valhall Частота GPU - 850 МГц Вычислительных блоков - 9 Шейдерных блоков - 144 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Объем - До 16 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 32МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Поддержка 4G - LTE Cat. 19 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с Скорость загрузки - До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC Общая информация Дата анонса Март 2022 года Январь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - MT6891Z/CZA Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8000 Сайт MediaTek Dimensity 1100