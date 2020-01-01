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Dimensity 800U против A13 Bionic

Dimensity 800U
Dimensity 800U
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 800U ( Mali-G57 MC3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 324K
  • На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 800U
627
A13 Bionic +115%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 800U
1910
A13 Bionic +87%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 800U
324896
A13 Bionic +47%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800U и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC3 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Ядер 3 4
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800U -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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