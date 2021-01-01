Dimensity 800U vs A15 Bionic – что лучше?

Dimensity 800U против A15 Bionic VS Dimensity 800U A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 800U (Mali-G57 MC3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 800U Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 392K

Выше частота графического ускорителя (на 78%)

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)

Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 800U 392278 A15 Bionic +107% 812406 CPU 111703 216265 GPU 100841 339795 Memory 67669 112472 UX 104529 133063 Total score 392278 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 800U 629 A15 Bionic +178% 1750 Multi-Core Score Dimensity 800U 1935 A15 Bionic +144% 4728

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 44 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 47 FPS

[Medium] - Fortnite 28 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 39 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 51 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 35 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 55 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme 7 5G

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800U и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC3 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 3 5 Шейдерных блоков 48 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек - Объем До 12 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 211 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Август 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6853T APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800U -