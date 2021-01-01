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Dimensity 800U против A15 Bionic

Dimensity 800U
VS
A15 Bionic
Dimensity 800U
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 800U (Mali-G57 MC3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 392K
  • Выше частота графического ускорителя (на 78%)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 800U
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 800U
392278
A15 Bionic +107%
812406
CPU 111703 216265
GPU 100841 339795
Memory 67669 112472
UX 104529 133063
Total score 392278 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 800U
629
A15 Bionic +178%
1750
Multi-Core Score
Dimensity 800U
1935
A15 Bionic +144%
4728

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 44 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 47 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 39 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 35 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 55 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800U и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC3 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 3 5
Шейдерных блоков 48 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6853T APL1W05
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800U -

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Комментарии

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