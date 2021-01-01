Dimensity 800U против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800U (с графикой Mali-G57 MC3) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
- Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 9 – 386K vs 203K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|111703
|70160
|GPU
|100841
|32918
|Memory
|67669
|40008
|UX
|104529
|59919
|Total score
|386170
|203952
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 800U +87%
616
330
Multi-Core Score
Dimensity 800U +42%
1831
1291
|Image compression
|104.15 Mpixels/s
|83.95 Mpixels/s
|Face detection
|15.5 images/s
|11.7 images/s
|Speech recognition
|33.55 words/s
|24 words/s
|Machine learning
|28.4 images/s
|17.1 images/s
|Camera shooting
|14.7 images/s
|9.81 images/s
|HTML 5
|2.08 Mnodes/s
|1.74 Mnodes/s
|SQLite
|542.3 Krows/s
|454.55 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|44 FPS
[Ultra]
|51 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|47 FPS
[Medium]
|29 FPS
[Low]
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|25 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|39 FPS
[Ultra]
|56 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Ultra]
|52 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|35 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|55 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
|Huawei Honor 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 800U и Kirin 710
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC3
|Mali-G51 MP4
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|-
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2020 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6853T
|Hi6260
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
|Сайт HiSilicon Kirin 710
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