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Dimensity 800U против Kirin 820

Dimensity 800U
Dimensity 800U
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800U (с графикой Mali-G57 MC3) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • На 86% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 324K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 800U
1910
Kirin 820 +34%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 800U
324896
Kirin 820 +17%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 800U и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC3 Mali G-57 MP6
Архитектура Valhall Valhall
Ядер 3 6
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 800U -

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