Dimensity 800U против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 800U (с графикой Mali-G57 MC3) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
61
Основные отличия
Преимущества Hisilicon Kirin 820
- На 86% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 324K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
627
Kirin 820 +4%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
Kirin 820 +34%
2552
AnTuTu Benchmark 8
324896
Kirin 820 +17%
378589
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC3
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Ядер
|3
|6
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2020 года
|Март 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
|-
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