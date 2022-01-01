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Dimensity 810 против A10 Fusion

Dimensity 810
VS
A10 Fusion
Dimensity 810
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 378K vs 306K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
A10 Fusion

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810 +24%
378566
A10 Fusion
306369
CPU 110238 94017
GPU 85203 97270
Memory 76179 40393
UX 103974 72866
Total score 378566 306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 810
630
A10 Fusion +24%
780
Multi-Core Score
Dimensity 810 +35%
1918
A10 Fusion
1423
Image compression - 65.95 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 27.5 words/s
Machine learning - 29.55 images/s
Camera shooting - 15.3 images/s
HTML 5 - 1.83 Mnodes/s
SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 810
1227
A10 Fusion +111%
2585
Stability 99% 62%
Graphics test 7 FPS 15 FPS
Score 1227 2585

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[High]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 56 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 37 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2400 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 16 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 3.3 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 PowerVR GT7600
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 196
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -

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