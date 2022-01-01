Dimensity 810 против A10 Fusion VS Dimensity 810 A10 Fusion Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 810 Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)

Более новый - выпущен на 4 года позже

Имеет на 4 ядра больше

Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 378K vs 306K

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A10 Fusion На 2 МБ больше кэша третьего уровня

Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 810 +24% 378566 A10 Fusion 306369 CPU 110238 94017 GPU 85203 97270 Memory 76179 40393 UX 103974 72866 Total score 378566 306369 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 810 630 A10 Fusion +24% 780 Multi-Core Score Dimensity 810 +35% 1918 A10 Fusion 1423 Image compression - 65.95 Mpixels/s Face detection - 12.5 images/s Speech recognition - 27.5 words/s Machine learning - 29.55 images/s Camera shooting - 15.3 images/s HTML 5 - 1.83 Mnodes/s SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 810 1227 A10 Fusion +111% 2585 Stability 99% 62% Graphics test 7 FPS 15 FPS Score 1227 2585

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 42 FPS

[High] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 56 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 37 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A10 Fusion

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.34 ГГц – Hurricane

2x 1.05 ГГц – Zephyr Количество ядер 8 4 Частота 2400 МГц 2340 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 512 КБ 64 КБ Кэш L2 1 МБ 3 МБ Кэш L3 2 МБ 4 МБ Техпроцесс 6 нм 16 нм Количество транзисторов 12 млрд. 3.3 млрд. TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 PowerVR GT7600 Архитектура Valhall Rogue Частота GPU 850 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 32 196 FLOPS - 115 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4 Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Нет Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем - Qualcomm MDM9645M Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 4.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2016 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6833V - Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -