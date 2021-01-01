Dimensity 810 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 352K
Преимущества Apple A11 Bionic
- Показывает на 56% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|113696
|93221
|GPU
|85477
|111388
|Memory
|76385
|59189
|UX
|105966
|82458
|Total score
|387476
|352185
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
626
A11 Bionic +49%
930
Multi-Core Score
1932
A11 Bionic +22%
2349
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|4.3 млрд.
|TDP
|8 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|-
|FLOPS
|208 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6833V
|APL1W72
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 810
|-
Опрос
6 (66.7%)
3 (33.3%)
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