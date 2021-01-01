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Dimensity 810 против A11 Bionic

Dimensity 810
VS
A11 Bionic
Dimensity 810
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 352K
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Показывает на 56% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810 +10%
387476
A11 Bionic
352185
CPU 113696 93221
GPU 85477 111388
Memory 76385 59189
UX 105966 82458
Total score 387476 352185
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 810
626
A11 Bionic +49%
930
Multi-Core Score
Dimensity 810
1932
A11 Bionic +22%
2349
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 4.3 млрд.
TDP 8 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 208 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V APL1W72
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -

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