Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 810 vs A12 Bionic – что лучше?

Dimensity 810 против A12 Bionic

Dimensity 810
VS
A12 Bionic
Dimensity 810
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 515K vs 387K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
387476
A12 Bionic +33%
515179
CPU 113696 132036
GPU 85477 188351
Memory 76385 77046
UX 105966 112735
Total score 387476 515179
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 810
626
A12 Bionic +82%
1137
Multi-Core Score
Dimensity 810
1932
A12 Bionic +53%
2952
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 6.9 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 208 Гфлопс 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V APL1W81
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 720G против Dimensity 810
2. Snapdragon 732G против Dimensity 810
3. Snapdragon 750G против Dimensity 810
4. Snapdragon 860 против Dimensity 810
5. Dimensity 1200 против Dimensity 810
6. Snapdragon 720G против A12 Bionic
7. Snapdragon 888 против A12 Bionic
8. Snapdragon 855 Plus против A12 Bionic
9. A13 Bionic против A12 Bionic
10. A15 Bionic против A12 Bionic
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A12 Bionic с Dimensity 810, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры