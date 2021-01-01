Dimensity 810 vs A13 Bionic – что лучше?

Dimensity 810 против A13 Bionic VS Dimensity 810 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 810 Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Преимущества Apple A13 Bionic Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 513K vs 387K

На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 810 387551 A13 Bionic +32% 513011 CPU - 158367 GPU - 218423 Memory - 65604 UX - 80367 Total score 387551 513011 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 810 652 A13 Bionic +103% 1321 Multi-Core Score Dimensity 810 2441 A13 Bionic +42% 3467 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A Кэш L1 512 КБ 48 КБ Кэш L2 1 МБ 4 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов 12 млрд. 8.5 млрд. TDP 8 Вт 6 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 4 4 Шейдерных блоков 60 - FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ - Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 220 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo Общая информация Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -