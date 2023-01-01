Dimensity 810 против A14 Bionic VS Dimensity 810 A14 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 810 Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Более новый - выпущен на 11 месяцев позже Преимущества Apple A14 Bionic В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17.07 Гбит/с)

В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17.07 Гбит/с) Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 720K vs 390K

Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 720K vs 390K На 29% выше частота процессора (3100 против 2400 МГц)

На 29% выше частота процессора (3100 против 2400 МГц) Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 810 390345 A14 Bionic +85% 720828 CPU 114509 202575 GPU 89255 273954 Memory 77131 115865 UX 112028 129781 Total score 390345 720828 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 810 621 A14 Bionic +155% 1585 Multi-Core Score Dimensity 810 1897 A14 Bionic +116% 4094 Image compression - 171.5 Mpixels/s Face detection - 33.6 images/s Speech recognition - 94.8 words/s Machine learning - 93.1 images/s Camera shooting - 38.7 images/s HTML 5 - 4.5 Mnodes/s SQLite - 1060 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 810 1230 A14 Bionic +519% 7612 Stability 99% 77% Graphics test 7 FPS 45 FPS Score 1230 7612

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 42 FPS

[High] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 56 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 37 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A14 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.1 ГГц – Firestorm

4x 1.8 ГГц – Icestorm Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 3100 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L1 512 КБ - Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 6 нм 5 нм Количество транзисторов 12 млрд. 11.8 млрд. TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП - Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 200 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2020 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6833V APL1W01 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -