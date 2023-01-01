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Dimensity 810 против A14 Bionic

Dimensity 810
VS
A14 Bionic
Dimensity 810
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 720K vs 390K
  • На 29% выше частота процессора (3100 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
390345
A14 Bionic +85%
720828
CPU 114509 202575
GPU 89255 273954
Memory 77131 115865
UX 112028 129781
Total score 390345 720828
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 810
621
A14 Bionic +155%
1585
Multi-Core Score
Dimensity 810
1897
A14 Bionic +116%
4094
Image compression - 171.5 Mpixels/s
Face detection - 33.6 images/s
Speech recognition - 94.8 words/s
Machine learning - 93.1 images/s
Camera shooting - 38.7 images/s
HTML 5 - 4.5 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 810
1230
A14 Bionic +519%
7612
Stability 99% 77%
Graphics test 7 FPS 45 FPS
Score 1230 7612

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[High]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 56 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 37 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 11.8 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 -

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