Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 810 vs Google Tensor – что лучше?

Dimensity 810 против Google Tensor

Dimensity 810
VS
Google Tensor
Dimensity 810
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 9 – 740K vs 390K
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
390979
Google Tensor +89%
740785
CPU 114509 196221
GPU 89255 297786
Memory 77131 107096
UX 112028 143527
Total score 390979 740785
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810
1897
Google Tensor +49%
2834

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 810
1229
Google Tensor +404%
6199
Stability 99% 54%
Graphics test 7 FPS 37 FPS
Score 1229 6199

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[High]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 56 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 37 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G78 MP20
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 848 МГц
Вычислительных блоков 2 20
Шейдерных блоков 32 320
FLOPS - 2171 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V S5E9845
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт Google Tensor

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio G95 против Dimensity 810
2. MediaTek Helio G96 против Dimensity 810
3. MediaTek Helio G99 против Dimensity 810
4. Qualcomm Snapdragon 870 против Google Tensor
5. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 против Google Tensor
6. Apple A15 Bionic против Google Tensor
7. Google Tensor G2 против Google Tensor
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Google Tensor с Dimensity 810, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры