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Dimensity 810 против Kirin 710

Dimensity 810
VS
Kirin 710
Dimensity 810
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 9 – 384K vs 203K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Kirin 710

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810 +89%
384500
Kirin 710
203952
CPU 113696 70160
GPU 85477 32918
Memory 76385 40008
UX 105966 59919
Total score 384500 203952
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 810 +91%
630
Kirin 710
330
Multi-Core Score
Dimensity 810 +48%
1917
Kirin 710
1291
Image compression - 83.95 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 24 words/s
Machine learning - 17.1 images/s
Camera shooting - 9.81 images/s
HTML 5 - 1.74 Mnodes/s
SQLite - 454.55 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Low]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 56 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 6 нм 12 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 5.5 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G51 MP4
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 208 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833V Hi6260
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт HiSilicon Kirin 710

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