Dimensity 810 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 208K
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|113696
|71135
|GPU
|85477
|33514
|Memory
|76385
|42276
|UX
|105966
|60257
|Total score
|387476
|208095
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 810 +90%
626
330
Multi-Core Score
Dimensity 810 +43%
1932
1353
|Image compression
|-
|83.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.6 images/s
|Speech recognition
|-
|24.15 words/s
|Machine learning
|-
|17 images/s
|Camera shooting
|-
|9.81 images/s
|HTML 5
|-
|1.74 Mnodes/s
|SQLite
|-
|454.55 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Kirin 710F
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G51 MP4
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|208 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6833V
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 810
|-
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