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Dimensity 810 против Kirin 980

Dimensity 810
VS
Kirin 980
Dimensity 810
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • На 86% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 479K vs 387K
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Kirin 980

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
387476
Kirin 980 +24%
479130
CPU 113696 142027
GPU 85477 144227
Memory 76385 77986
UX 105966 109693
Total score 387476 479130
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 810
626
Kirin 980 +12%
699
Multi-Core Score
Dimensity 810
1932
Kirin 980 +30%
2513
Image compression - 123.8 Mpixels/s
Face detection - 20.4 images/s
Speech recognition - 47.2 words/s
Machine learning - 47.4 images/s
Camera shooting - 23.2 images/s
HTML 5 - 2.39 Mnodes/s
SQLite - 655 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 56 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 39 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 6.9 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 32 160
FLOPS 208 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт HiSilicon Kirin 980

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