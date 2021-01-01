Dimensity 810 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
48
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 483K vs 387K
- На 8% выше частота процессора (2580 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|113696
|144952
|GPU
|85477
|148941
|Memory
|76385
|84366
|UX
|105966
|100999
|Total score
|387476
|483334
GeekBench 5
Single-Core Score
626
Kirin 985 +10%
691
Multi-Core Score
1932
Kirin 985 +36%
2627
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|208 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6833V
|Hi6290
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 810
|-
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