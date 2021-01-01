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Dimensity 810 против Dimensity 1000

Dimensity 810
VS
Dimensity 1000
Dimensity 810
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.87 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 383K
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
383002
Dimensity 1000 +16%
445954
CPU 113696 141266
GPU 85477 146104
Memory 76385 84463
UX 105966 69537
Total score 383002 445954
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810
1917
Dimensity 1000 +53%
2929

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MP9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 60 144
FLOPS - 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6889
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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