Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.