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Dimensity 810 против Dimensity 1080

Dimensity 810
VS
Dimensity 1080
Dimensity 810
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии (2)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 495K vs 390K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
390979
Dimensity 1080 +27%
495726
CPU 114509 132821
GPU 89255 134589
Memory 77131 98235
UX 112028 130803
Total score 390979 495726
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810
1897
Dimensity 1080 +20%
2278

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Score 1229 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[High]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 56 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 37 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833V -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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Комментарии

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Иван Попочкин 09 ноября 2022 17:51
Я уже узнал! Redmi Note 12 Pro на Дименсити 1080 в Антуту набирает 425.000 баллов!! :)
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Иван Попочкин 08 ноября 2022 16:26
С нетерпением ждем результатов в Антуту на проц Дименсити 1080! :)
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