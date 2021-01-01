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Dimensity 810 против Dimensity 1200

Dimensity 810
VS
Dimensity 1200
Dimensity 810
Dimensity 1200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 671K vs 383K
  • На 25% выше частота процессора (3000 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Dimensity 1200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810
383002
Dimensity 1200 +75%
671746
CPU 113696 170589
GPU 85477 233643
Memory 76385 118786
UX 105966 145445
Total score 383002 671746
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810
1917
Dimensity 1200 +73%
3311

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 68 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 71 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 88 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 1200

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 60 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 1200

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