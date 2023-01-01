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Dimensity 810 против Dimensity 7020

Dimensity 810
VS
Dimensity 7020
Dimensity 810
Dimensity 7020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MP2) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 7020
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Dimensity 7020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 111534 -
GPU 91947 -
Memory 77365 -
UX 111978 -
Total score 390593 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810 +11%
1895
Dimensity 7020
1701

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 7 FPS -
Score 1286 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[High]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 56 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 37 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 7020

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP 6 Вт -
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP2 IMG BXM-8-256
Архитектура Valhall 1st gen PowerVR IMG GPU
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков 64 18
Всего шейдеров 128 144
FLOPS 243 Гфлопс 259.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 3.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833V -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 7020

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