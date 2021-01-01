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Dimensity 810 против Dimensity 720

Dimensity 810
VS
Dimensity 720
Dimensity 810
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 341K
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Dimensity 720

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810 +12%
383002
Dimensity 720
341438
CPU 113696 98500
GPU 85477 80205
Memory 76385 73676
UX 105966 85796
Total score 383002 341438
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810 +14%
1917
Dimensity 720
1686

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 41 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 43 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 30 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 60 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Июль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6853V
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 720

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Комментарии

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