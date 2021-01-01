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Dimensity 810 против Dimensity 800U

Dimensity 810
VS
Dimensity 800U
Dimensity 810
Dimensity 800U

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 387K vs 314K
  • Более новый - выпущен на позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 810
vs
Dimensity 800U

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 810 +23%
387551
Dimensity 800U
314686
CPU - 106663
GPU - 89658
Memory - 65289
UX - 65998
Total score 387551 314686
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 810 +28%
2441
Dimensity 800U
1902

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 47 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 39 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 800U

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 60 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Август 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 800U

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58 (79.5%)
15 (20.5%)
Всего проголосовало: 73

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Комментарии

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