Dimensity 8100 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 531K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 14% выше частота процессора (2850 против 2490 МГц)
Преимущества Apple A12 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|196804
|145514
|GPU
|313342
|197436
|Memory
|140254
|73728
|UX
|161901
|110833
|Total score
|818532
|531342
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
954
A12 Bionic +17%
1120
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +31%
3827
2930
|Image compression
|-
|132.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.5 images/s
|Speech recognition
|-
|67.8 words/s
|Machine learning
|-
|54.1 images/s
|Camera shooting
|-
|14.6 images/s
|HTML 5
|-
|3.27 Mnodes/s
|SQLite
|-
|745 Krows/s
3DMark
|Stability
|97%
|69%
|Graphics test
|34 FPS
|31 FPS
|Score
|5819
|5223
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A12 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2850 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|6 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Частота GPU
|860 МГц
|1125 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|4
|Шейдерных блоков
|96
|-
|FLOPS
|916 Гфлопс
|560 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|MediaTek UltraSave 2.0
|Intel XMM 7560
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|APL1W81
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|-
Опрос
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8 (18.6%)
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