Dimensity 8100 против A12 Bionic VS Dimensity 8100 A12 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8100 Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже

Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с) Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 531K

Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 531K Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров) Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше На 14% выше частота процессора (2850 против 2490 МГц) Преимущества Apple A12 Bionic Выше частота графического ускорителя (на 31%)

Выше частота графического ускорителя (на 31%) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 +54% 818532 A12 Bionic 531342 CPU 196804 145514 GPU 313342 197436 Memory 140254 73728 UX 161901 110833 Total score 818532 531342 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 954 A12 Bionic +17% 1120 Multi-Core Score Dimensity 8100 +31% 3827 A12 Bionic 2930 Image compression - 132.8 Mpixels/s Face detection - 14.5 images/s Speech recognition - 67.8 words/s Machine learning - 54.1 images/s Camera shooting - 14.6 images/s HTML 5 - 3.27 Mnodes/s SQLite - 745 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 +11% 5819 A12 Bionic 5223 Stability 97% 69% Graphics test 34 FPS 31 FPS Score 5819 5223

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[High] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 57 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон OnePlus Ace

1080 x 2412 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A12 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.49 ГГц – Vortex

4x 1.6 ГГц – Tempest Количество ядер 8 6 Частота 2850 МГц 2490 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 - 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 7 нм Количество транзисторов - 6.9 млрд. TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Apple A12 Bionic GPU Архитектура Valhall 3 - Частота GPU 860 МГц 1125 МГц Вычислительных блоков 6 4 Шейдерных блоков 96 - FLOPS 916 Гфлопс 560 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети Модем MediaTek UltraSave 2.0 Intel XMM 7560 Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 1000 Мбит/с Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 350 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2018 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6895Z/TCZA APL1W81 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -