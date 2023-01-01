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Dimensity 8100 против A12 Bionic

Dimensity 8100
VS
A12 Bionic
Dimensity 8100
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 531K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2850 против 2490 МГц)
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100 +54%
818532
A12 Bionic
531342
CPU 196804 145514
GPU 313342 197436
Memory 140254 73728
UX 161901 110833
Total score 818532 531342
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8100
954
A12 Bionic +17%
1120
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +31%
3827
A12 Bionic
2930
Image compression - 132.8 Mpixels/s
Face detection - 14.5 images/s
Speech recognition - 67.8 words/s
Machine learning - 54.1 images/s
Camera shooting - 14.6 images/s
HTML 5 - 3.27 Mnodes/s
SQLite - 745 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8100 +11%
5819
A12 Bionic
5223
Stability 97% 69%
Graphics test 34 FPS 31 FPS
Score 5819 5223

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU 860 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 916 Гфлопс 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 Intel XMM 7560
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6895Z/TCZA APL1W81
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -

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