Dimensity 8100 против Kirin 9000 VS Dimensity 8100 Kirin 9000 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8100 Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 852K vs 768K Преимущества HiSilicon Kirin 9000 На 10% выше частота процессора (3130 против 2850 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 +11% 852679 Kirin 9000 768151 CPU - 194527 GPU - 280796 Memory - 146761 UX - 140303 Total score 852679 768151

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 925 Kirin 9000 +13% 1048 Multi-Core Score Dimensity 8100 +2% 3833 Kirin 9000 3741

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 н/д Kirin 9000 6036 Stability - 56% Graphics test - 36 FPS Score - 6036

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 81 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 44 FPS

[Ultra] Fortnite - 29 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 51 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 58 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Huawei Mate 40 Pro

1344 x 3140 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Kirin 9000

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77

3x 2.54 ГГц – Cortex-A77

4x 2.05 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2850 МГц 3130 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 5 нм 5 нм Количество транзисторов - 15.3 млрд. TDP - 6 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Mali-G78 MP24 Архитектура Valhall 3 Valhall 2 Вычислительных блоков - 24 Шейдерных блоков - 384 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность - До 44 Гбит/сек Объем - До 16 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да AI accelerator Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Модем - Balong 5000 Поддержка 4G - LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC Общая информация Дата анонса Март 2022 года Октябрь 2020 года Класс Флагман Флагман Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 Сайт HiSilicon Kirin 9000