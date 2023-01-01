Dimensity 8100 против Kirin 9000S
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MP6) и HiSilicon Kirin 9000S (Maleoon 910). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
60
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
58
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
64
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2850 против 2620 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества HiSilicon Kirin 9000S
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 10 – 898K vs 861K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|264317
|279677
|GPU
|213797
|200982
|Memory
|179911
|225491
|UX
|208619
|194615
|Total score
|861913
|898955
GeekBench 6
Single-Core Score
1138
Kirin 9000S +7%
1216
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +1%
3607
3588
|Asset compression
|165.4 MB/sec
|155.1 MB/sec
|HTML 5 Browser
|110.2 pages/sec
|117.7 pages/sec
|PDF Renderer
|139.8 Mpixels/sec
|128.8 Mpixels/sec
|Image detection
|79.5 images/sec
|65.7 images/sec
|HDR
|116.3 Mpixels/sec
|107.2 Mpixels/sec
|Background blur
|10.3 images/sec
|9.94 images/sec
|Photo processing
|30 images/sec
|44.8 images/sec
|Ray tracing
|4.71 Mpixels/sec
|4.84 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Score
|5766
|-
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Kirin 9000S
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.62 ГГц – Cortex-X1
3x 2.15 ГГц – Cortex-A710
4x 1.53 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2850 МГц
|2620 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|6 Вт
|7 Вт
|Производство
|TSMC
|SMIC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MP6
|Maleoon 910
|Архитектура
|Valhall 3rd gen
|Maleoon
|Частота GPU
|860 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|-
|FLOPS
|1309 Гфлопс
|-
|Версия Vulkan
|1.3
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MediaTek UltraSave 2.0
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Август 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|-
Опрос
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