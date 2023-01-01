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Dimensity 8100 против Kirin 9000S

Dimensity 8100
VS
Kirin 9000S
Dimensity 8100
Kirin 9000S

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MP6) и HiSilicon Kirin 9000S (Maleoon 910). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2850 против 2620 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества HiSilicon Kirin 9000S
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 10 – 898K vs 861K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
Kirin 9000S

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100
861913
Kirin 9000S +4%
898955
CPU 264317 279677
GPU 213797 200982
Memory 179911 225491
UX 208619 194615
Total score 861913 898955
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8100
1138
Kirin 9000S +7%
1216
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +1%
3607
Kirin 9000S
3588
Asset compression 165.4 MB/sec 155.1 MB/sec
HTML 5 Browser 110.2 pages/sec 117.7 pages/sec
PDF Renderer 139.8 Mpixels/sec 128.8 Mpixels/sec
Image detection 79.5 images/sec 65.7 images/sec
HDR 116.3 Mpixels/sec 107.2 Mpixels/sec
Background blur 10.3 images/sec 9.94 images/sec
Photo processing 30 images/sec 44.8 images/sec
Ray tracing 4.71 Mpixels/sec 4.84 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Dimensity 8100 +192%
4246
Kirin 9000S
1453

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 34 FPS -
Score 5766 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Kirin 9000S

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.62 ГГц – Cortex-X1
3x 2.15 ГГц – Cortex-A710
4x 1.53 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2850 МГц 2620 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 6 Вт 7 Вт
Производство TSMC SMIC

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MP6 Maleoon 910
Архитектура Valhall 3rd gen Maleoon
Частота GPU 860 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 6 -
FLOPS 1309 Гфлопс -
Версия Vulkan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с -
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Август 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6895Z/TCZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -

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