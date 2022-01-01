Dimensity 8100 против Dimensity 1050
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- На 14% выше частота процессора (2850 против 2500 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|206994
|-
|GPU
|309418
|-
|Memory
|128811
|-
|UX
|160225
|-
|Total score
|804029
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8100 +30%
970
745
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +87%
3996
2136
3DMark
|Stability
|98%
|98%
|Graphics test
|34 FPS
|15 FPS
|Score
|5780
|2542
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 1050
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2850 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G610 MC3
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|912 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|6
|3
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 550
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|Сайт MediaTek Dimensity 1050
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