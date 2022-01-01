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Dimensity 8100 против Dimensity 1050

Dimensity 8100
VS
Dimensity 1050
Dimensity 8100
Dimensity 1050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 14% выше частота процессора (2850 против 2500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
Dimensity 1050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 206994 -
GPU 309418 -
Memory 128811 -
UX 160225 -
Total score 804029 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8100 +127%
5780
Dimensity 1050
2542
Stability 98% 98%
Graphics test 34 FPS 15 FPS
Score 5780 2542

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 1050

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2850 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G610 MC3
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 912 МГц -
Вычислительных блоков 6 3
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 550
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Май 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6895Z/TCZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 Сайт MediaTek Dimensity 1050

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