Dimensity 8100 против Dimensity 700
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 338K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2850 против 2200 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|181064
|97246
|GPU
|303347
|82206
|Memory
|151816
|70281
|UX
|144773
|88538
|Total score
|788287
|338381
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8100 +64%
926
566
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +120%
3808
1733
|Image compression
|-
|101.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|15 images/s
|Speech recognition
|-
|32.9 words/s
|Machine learning
|-
|27.9 images/s
|Camera shooting
|-
|14.55 images/s
|HTML 5
|-
|2.1 Mnodes/s
|SQLite
|-
|543.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|96%
|98%
|Graphics test
|33 FPS
|6 FPS
|Score
|5677
|1097
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|37 FPS
[Medium]
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|25 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|52 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|34 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|56 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 700
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2850 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|FLOPS
|-
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6833V/ZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|Сайт MediaTek Dimensity 700
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