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Dimensity 8100 против Dimensity 8050

Dimensity 8100
VS
Dimensity 8050
Dimensity 8100
Dimensity 8050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 807K vs 684K
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 5% выше частота процессора (3000 против 2850 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
Dimensity 8050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100 +18%
807235
Dimensity 8050
684607
CPU 196804 -
GPU 313342 -
Memory 140254 -
UX 161901 -
Total score 807235 684607
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 34 FPS -
Score 5767 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 8050

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2850 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 860 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 9
Шейдерных блоков 96 144
FLOPS 1309 Гфлопс 980 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 570
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Май 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6895Z/TCZA MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 Сайт MediaTek Dimensity 8050

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