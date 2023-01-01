Dimensity 8100 против Dimensity 8050 VS Dimensity 8100 Dimensity 8050 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8100 На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с) Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров) Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 807K vs 684K Преимущества MediaTek Dimensity 8050 Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже

Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже На 5% выше частота процессора (3000 против 2850 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 +18% 807235 Dimensity 8050 684607 CPU 196804 - GPU 313342 - Memory 140254 - UX 161901 - Total score 807235 684607 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 947 Dimensity 8050 947 Multi-Core Score Dimensity 8100 +20% 3797 Dimensity 8050 3167

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 5767 Dimensity 8050 н/д Stability 98% - Graphics test 34 FPS - Score 5767 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[High] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 57 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон OnePlus Ace

1080 x 2412 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 8050

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2850 МГц 3000 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 6 нм TDP 6 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9 Архитектура Valhall 3 Valhall Частота GPU 860 МГц 850 МГц Вычислительных блоков 6 9 Шейдерных блоков 96 144 FLOPS 1309 Гфлопс 980 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да MediaTek APU 570 Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем MediaTek UltraSave 2.0 - Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 19 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 4700 Мбит/с Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Май 2023 года Класс Флагман Средний класс Номер модели MT6895Z/TCZA MT6893 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 Сайт MediaTek Dimensity 8050