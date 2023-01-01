Dimensity 8100 против Dimensity 8050
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 807K vs 684K
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 5% выше частота процессора (3000 против 2850 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|196804
|-
|GPU
|313342
|-
|Memory
|140254
|-
|UX
|161901
|-
|Total score
|807235
|684607
GeekBench 5
Single-Core Score
947
947
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +20%
3797
3167
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Score
|5767
|-
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 8050
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2850 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|860 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|9
|Шейдерных блоков
|96
|144
|FLOPS
|1309 Гфлопс
|980 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 570
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MediaTek UltraSave 2.0
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Май 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|Сайт MediaTek Dimensity 8050
Опрос
6 (46.2%)
7 (53.8%)
Всего проголосовало: 13