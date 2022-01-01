Dimensity 8100 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 378K
- На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|181064
|110238
|GPU
|303347
|85203
|Memory
|151816
|76179
|UX
|144773
|103974
|Total score
|788287
|378566
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8100 +47%
926
630
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +99%
3808
1918
3DMark
|Stability
|96%
|99%
|Graphics test
|33 FPS
|7 FPS
|Score
|5677
|1227
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|77 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|42 FPS
[High]
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|74 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|56 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|37 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2850 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Август 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|Сайт MediaTek Dimensity 810
Опрос
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