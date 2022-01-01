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Dimensity 8100 против Dimensity 810

Dimensity 8100
VS
Dimensity 810
Dimensity 8100
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 378K
  • На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100 +108%
788287
Dimensity 810
378566
CPU 181064 110238
GPU 303347 85203
Memory 151816 76179
UX 144773 103974
Total score 788287 378566
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +99%
3808
Dimensity 810
1918

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8100 +363%
5677
Dimensity 810
1227
Stability 96% 99%
Graphics test 33 FPS 7 FPS
Score 5677 1227

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 77 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 42 FPS
[High]
Fortnite 26 FPS
[High]		 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 74 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 56 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 37 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Ultra]
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2850 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 Сайт MediaTek Dimensity 810

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