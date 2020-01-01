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Dimensity 820 против A10 Fusion

Dimensity 820
Dimensity 820
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 406K vs 250K
  • На 11% выше частота процессора (2600 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 820
657
A10 Fusion +19%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 820 +90%
2678
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 820 +62%
406574
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2600 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC5 PowerVR GT7600
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер 5 6
FLOPS 70 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6875 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 820 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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