Dimensity 820 vs A15 Bionic – что лучше?

Dimensity 820 против A15 Bionic VS Dimensity 820 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 820 (Mali-G57 MC5) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 820 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)

Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 450K

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 820 450963 A15 Bionic +80% 812406 CPU 122740 216265 GPU 140736 339795 Memory 70356 112472 UX 115848 133063 Total score 450963 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 820 656 A15 Bionic +167% 1750 Multi-Core Score Dimensity 820 2695 A15 Bionic +75% 4728

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 46 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 41 FPS

[Medium] - Fortnite 28 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 52 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 55 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 35 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi 10X Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2600 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC5 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 650 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 5 5 Шейдерных блоков 80 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 211 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Май 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6875 APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 820 -