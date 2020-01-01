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Dimensity 820 против Kirin 810

Dimensity 820
Dimensity 820
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 820 (с графикой Mali-G57 MC5) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 406K vs 322K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 7.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 820 +8%
657
Kirin 810
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 820 +32%
2678
Kirin 810
2022
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 820 +26%
406574
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC5 Mali-G52 MP6
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Ядер 5 6
FLOPS 70 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6875 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 820 -

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Комментарии

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