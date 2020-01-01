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Dimensity 820 против Kirin 9000E

Dimensity 820
Dimensity 820
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 820 (с графикой Mali-G57 MC5) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 409K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (3130 против 2600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 820
651
Kirin 9000E +53%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 820
2676
Kirin 9000E +36%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 820
409238
Kirin 9000E +59%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC5 Mali-G78 MP22
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 5 22
Шейдерных блоков 80 352
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6875 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 820 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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