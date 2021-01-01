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Dimensity 820 против Dimensity 1100

Dimensity 820
Dimensity 820
VS
Dimensity 1100
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 820 (с графикой Mali-G57 MC5) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 404K
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 820
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 820
404707
Dimensity 1100 +44%
581794
CPU 123377 -
GPU 121344 -
Memory 78912 -
UX 69403 -
Total score 404707 581794

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 46 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 41 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 55 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 35 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC5 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 5 9
Шейдерных блоков 80 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6875 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 820 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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Комментарии

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