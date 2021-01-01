Dimensity 820 против Dimensity 1100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 820 (с графикой Mali-G57 MC5) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 820
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 404K
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|123377
|-
|GPU
|121344
|-
|Memory
|78912
|-
|UX
|69403
|-
|Total score
|404707
|581794
GeekBench 5
Single-Core Score
662
Multi-Core Score
2709
Игры
|PUBG Mobile
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|41 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|55 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|35 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и Dimensity 1100
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC5
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|9
|Шейдерных блоков
|80
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|1x 108МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6875
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 820
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
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