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Dimensity 820 против Dimensity 810

Dimensity 820
VS
Dimensity 810
Dimensity 820
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 820 (с графикой Mali-G57 MC5) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 450K vs 383K
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 820
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 820 +18%
450963
Dimensity 810
383002
CPU 122740 113696
GPU 140736 85477
Memory 70356 76385
UX 115848 105966
Total score 450963 383002
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 820 +41%
2695
Dimensity 810
1917

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 46 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 41 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 55 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 35 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC5 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 5 4
Шейдерных блоков 80 60
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6875 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 820 Сайт MediaTek Dimensity 810

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