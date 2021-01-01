Dimensity 820 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 820 (с графикой Mali-G57 MC5) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 820
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 450K vs 383K
- На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|122740
|113696
|GPU
|140736
|85477
|Memory
|70356
|76385
|UX
|115848
|105966
|Total score
|450963
|383002
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 820 +3%
656
637
Multi-Core Score
Dimensity 820 +41%
2695
1917
Игры
|PUBG Mobile
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|41 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|55 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|35 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 820 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|10 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC5
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|4
|Шейдерных блоков
|80
|60
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6875
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 820
|Сайт MediaTek Dimensity 810
Опрос
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