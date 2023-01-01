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Dimensity 8200 против A16 Bionic

Dimensity 8200
VS
A16 Bionic
Dimensity 8200
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8200 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • На 12% выше частота процессора (3460 против 3100 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 9 – 948K vs 845K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8200
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8200
845487
A16 Bionic +12%
948764
CPU 209378 248335
GPU 337864 394336
Memory 127383 153536
UX 164471 147260
Total score 845487 948764
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8200
996
A16 Bionic +90%
1888
Multi-Core Score
Dimensity 8200
4021
A16 Bionic +35%
5436
Image compression - 243.5 Mpixels/s
Face detection - 46.4 images/s
Speech recognition - 141.8 words/s
Machine learning - 117.1 images/s
Camera shooting - 54.3 images/s
HTML 5 - 5.9 Mnodes/s
SQLite - 1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8200
6599
A16 Bionic +49%
9847
Stability - 82%
Graphics test 39 FPS 58 FPS
Score 6599 9847

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8200 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 3100 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 6 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Apple A16 GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 6 6
Шейдерных блоков 96 768
FLOPS 1010 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.2 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 580 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП 1x 48МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6896Z APL1W10
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8200 -

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