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Dimensity 900 против A10 Fusion

Dimensity 900
VS
A10 Fusion
Dimensity 900
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 424K vs 306K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
A10 Fusion

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900 +39%
424551
A10 Fusion
306369
CPU 115686 94017
GPU 119156 97270
Memory 80995 40393
UX 106823 72866
Total score 424551 306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 900
707
A10 Fusion +10%
780
Multi-Core Score
Dimensity 900 +51%
2153
A10 Fusion
1423
Image compression 124.75 Mpixels/s 65.95 Mpixels/s
Face detection 19.6 images/s 12.5 images/s
Speech recognition 37.75 words/s 27.5 words/s
Machine learning 33.35 images/s 29.55 images/s
Camera shooting 19.25 images/s 15.3 images/s
HTML 5 2.28 Mnodes/s 1.83 Mnodes/s
SQLite 650.5 Krows/s 426.85 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 900
2016
A10 Fusion +28%
2585
Stability 99% 62%
Graphics test 12 FPS 15 FPS
Score 2016 2585

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2400 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 16 нм
Количество транзисторов 10 млрд. 3.3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 PowerVR GT7600
Архитектура Valhall 2 Rogue
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 48 196
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 18.4 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 -

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