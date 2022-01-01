Dimensity 900 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
41
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 9 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 424K vs 306K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|115686
|94017
|GPU
|119156
|97270
|Memory
|80995
|40393
|UX
|106823
|72866
|Total score
|424551
|306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
707
A10 Fusion +10%
780
Multi-Core Score
Dimensity 900 +51%
2153
1423
|Image compression
|124.75 Mpixels/s
|65.95 Mpixels/s
|Face detection
|19.6 images/s
|12.5 images/s
|Speech recognition
|37.75 words/s
|27.5 words/s
|Machine learning
|33.35 images/s
|29.55 images/s
|Camera shooting
|19.25 images/s
|15.3 images/s
|HTML 5
|2.28 Mnodes/s
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|650.5 Krows/s
|426.85 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|62%
|Graphics test
|12 FPS
|15 FPS
|Score
|2016
|2585
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2400 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|10 млрд.
|3.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Valhall 2
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|6
|Шейдерных блоков
|48
|196
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 18.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 900
|-
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