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Dimensity 900 против A12X Bionic

Dimensity 900
VS
A12X Bionic
Dimensity 900
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 638K vs 487K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
A12X Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900
487978
A12X Bionic +31%
638191
Total score 487978 638191

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 4 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 -

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Комментарии

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