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Dimensity 900 против A14 Bionic

Dimensity 900
VS
A14 Bionic
Dimensity 900
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 615K vs 487K
  • На 25% выше частота процессора (2990 против 2400 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
A14 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900
487978
A14 Bionic +26%
615376
CPU - 173864
GPU - 208037
Memory - 106696
UX - 93575
Total score 487978 615376

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 4 4

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 -

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Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 1000 Plus или MediaTek Dimensity 900
2. Qualcomm Snapdragon 855 или Apple A14 Bionic
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4. Apple A12X Bionic или Apple A14 Bionic
5. HiSilicon Kirin 9000 или Apple A14 Bionic

Комментарии

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