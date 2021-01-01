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Dimensity 900 против Kirin 9000

Dimensity 900
VS
Kirin 9000
Dimensity 900
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 693K vs 487K
  • На 30% выше частота процессора (3130 против 2400 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Kirin 9000

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900
487978
Kirin 9000 +42%
693635
CPU - 189738
GPU - 291337
Memory - 115924
UX - 89892
Total score 487978 693635

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 81 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 58 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Вычислительных блоков 4 24
Шейдерных блоков - 384
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт HiSilicon Kirin 9000

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Комментарии

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