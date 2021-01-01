Dimensity 900 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 405K
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|134572
|GPU
|-
|135339
|Memory
|-
|65549
|UX
|-
|67634
|Total score
|487978
|405430
GeekBench 5
Single-Core Score
705
Multi-Core Score
2510
|Image compression
|-
|123.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|20.4 images/s
|Speech recognition
|-
|47.2 words/s
|Machine learning
|-
|47.4 images/s
|Camera shooting
|-
|23.2 images/s
|HTML 5
|-
|2.39 Mnodes/s
|SQLite
|-
|655 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|39 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|51 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Kirin 980
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Valhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|10
|Шейдерных блоков
|-
|160
|FLOPS
|-
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|-
|1.2
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 900
|Сайт HiSilicon Kirin 980
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