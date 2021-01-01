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Dimensity 900 против Kirin 980

Dimensity 900
VS
Kirin 980
Dimensity 900
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 405K
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Kirin 980

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900 +20%
487978
Kirin 980
405430
CPU - 134572
GPU - 135339
Memory - 65549
UX - 67634
Total score 487978 405430

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 123.8 Mpixels/s
Face detection - 20.4 images/s
Speech recognition - 47.2 words/s
Machine learning - 47.4 images/s
Camera shooting - 23.2 images/s
HTML 5 - 2.39 Mnodes/s
SQLite - 655 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 56 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 39 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU - 720 МГц
Вычислительных блоков 4 10
Шейдерных блоков - 160
FLOPS - 691 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL - 1.2
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Комментарии

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