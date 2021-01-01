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Dimensity 900 против Kirin 990 (4G)

Dimensity 900
VS
Kirin 990 (4G)
Dimensity 900
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 436K
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 19% выше частота процессора (2860 против 2400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Kirin 990 (4G)

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900 +12%
487978
Kirin 990 (4G)
436594
CPU - 138017
GPU - 145170
Memory - 98516
UX - 55324
Total score 487978 436594

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 148.7 Mpixels/s
Face detection - 23.9 images/s
Speech recognition - 54.1 words/s
Machine learning - 55.8 images/s
Camera shooting - 28.2 images/s
HTML 5 - 3.13 Mnodes/s
SQLite - 797.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 55 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков 4 16
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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