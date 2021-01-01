Dimensity 900 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
62
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
60
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 424K
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- На 8% выше частота процессора (2580 против 2400 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|139377
|GPU
|-
|133940
|Memory
|-
|77188
|UX
|-
|66447
|Total score
|487978
|424900
GeekBench 5
Single-Core Score
689
Multi-Core Score
2577
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|8
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 900
|-
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