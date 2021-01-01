Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 900 vs Dimensity 1000L – что лучше?

Dimensity 900 против Dimensity 1000L

Dimensity 900
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 900
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 341K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900 +43%
487978
Dimensity 1000L
341835
CPU - 124605
GPU - 97817
Memory - 68951
UX - 44792
Total score 487978 341835

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877 MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 900 и Dimensity 800
2. MediaTek Dimensity 900 и 1000 Plus
3. MediaTek Dimensity 1000L и Qualcomm Snapdragon 730G
4. MediaTek Dimensity 1000L и Qualcomm Snapdragon 865
5. MediaTek Dimensity 1000L и Qualcomm Snapdragon 765G
6. MediaTek Dimensity 1000L и Qualcomm Snapdragon 855
7. MediaTek Dimensity 1000L и HiSilicon Kirin 820
8. MediaTek Dimensity 1000L и Helio G90T
9. MediaTek Dimensity 1000L и Dimensity 1000
10. MediaTek Dimensity 1000L и Dimensity 800

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1000L с Dimensity 900, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях